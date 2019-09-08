المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد عدم تاثرها بالضغوط

واضاف فروتا الیوم الاحد فی مؤتمر صحفي مشترك مع رئیس منظمة الطاقة النووي الايرانية علي اكبر صالحي، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماضية فی انتهاج سیاسة الاستقلال والحيادية والمهنية وهذا سبب مكانتها المرموقة.

وصرح المسؤول الاممي : لهذا فأن الوكالة لن تتأثر بالضغوط؛ مبينا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحمل على عاتقها مسؤولية التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي، وايضا التعامل الجاد مع ايران في سياق تنفيذ البرتوكول الاضافي واتفاق الضمانات.

واضاف المديرالعام الموقت للوكالة الجولية للطاقة الذرية، ان "الوكالة ترغب في الاستمرار بالتعاون مع ايران بمهنية وحرفية تامة".

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