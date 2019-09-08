الحدث الذي سارع في سقوط النظام الشاهنشاهي

ورغم أن ذكريات وأحداث السابع عشر من شهريور عام 1357 هجري شمسي (اليوم 9 أيلول/سبتمبر 1978) هي ذكريات وأحداث أليمة، لن تمحى من ذاكرة الشعب الإيراني، إلا أن الدماء الزاكية لآلاف الشهداء الذين سقطوا في تلك الجمعة السوداء، أعطت ثمارها الطيبة، وسارعت في تهاوي قصور الاستكبار والاستبداد والجور الشاهنشاهي، حيث ارتفعت راية جمهورية العدل الإسلامية مرفرفة عاليا.

وقد استلهم الشعب الإيراني الدروس من نهضة الإمام الحسين عليه السلام، الذي واجه الأعداء مضحيا بأعز ما لديه من أنصار خلص وأبناء حتى ابنه الرضيع. فقد هب هذا الشعب واسترخص التضحية بالأبناء من أجل إقامة صرح الإسلام، وعندما رأت الجماهير سيد الشهداء عليه السلام يقدم شبانه قرابين في ساحة الحرب فيقطعون إربا إربا، هان عليها تقديم أبنائها في سبيل إقامة حكم الإسلام، حتى باتت الأمهات إذا استشهد احد أبنائهن تفخر وتنادي أن لديها آخرين مستعدون للشهادة في سبيل الله والإسلام.

يوم السابع عشر من شهريور عام 1357هـ ش. (أيلول 1978) والمشهور بالجمعة السوداء يعد واحداً من أيام التضحية والجهاد في تاريخ الثورة الإسلامية.

تفاصيل الواقعة :

بعد المظاهرات الحاشدة المنقطعة النظير في يوم 13 شهريور (أيلول 1978) التي جابت العاصمة طهران عقب صلاة عيد الفطر المبارك، خرجت مظاهرات مشابهة في يوم الخميس 16 شهريور (7 سبتمبر أيلول) بطهران وتقرر أن تقام مظاهرات أخرى في صباح اليوم التالي (صباح الجمعة) في ميدان جاله (ميدان الشهداء). وتحركت الجماهير صباح يوم الجمعة نحو هذا الميدان وقد بلغ عدد المجتمعين هناك إلى مائة ألف شخص وذلك في حدود السادسة صباحاً.

حاصرت قوات الشاه الميدان المذكور من جميع الجهات ووجهت فوهات البنادق نحو الجماهير ـ وفي هذه الساعة بالذات أعلن في الراديو بشكل مفاجئ عن قيام الأحكام العرفية في طهران وعشرات المدن الأخرى ـ وفتحت قوات النظام النار ضد الناس واستشهد في هذا اليوم المئات من المواطنين إضافة إلى مئات الجرحى.

وفي وصف هذه الحادثة قال الإمام الخميني (قده) : إن ما حدث في مجزرة 17 شهريور [8 أيلول 1978] كان تكراراً لعاشوراء، و(ساحة الشهداء) هي كربلاء أخرى، وشهداؤنا كشهداء كربلاء، وأعداؤنا هم أشباه يزيد وجلاوزته. لقد قوضت كربلاء ـ بالدماء ـ قصر الظلم وأركان الاستكبار الشيطاني، لذا علينا نحن وارثي هذه الدماء وذوي الشبان والشهداء المضرجين بدمائهم، أن لا نركن إلى القعود حتى نوصل تضحياتهم إلى نتيجتها ونصفِّي ونزيل ـ بضربة قاضية وإرادة حاسمة ـ بقايا النظام الظالم وحثالات المتآمرين عملاء الشرق والغرب وندفنهم عند أقدام شهداء الفضيلة".

فتحية خالدة إلى أرواح الشهداء الذين سقطوا في ساحة الشهداء يوم الجمعة الدامي في الثامن من أيلول/سبتمبر 1978 لترتفع راية الإسلام خفاقة عالية، وتحية خالدة إلى إمام الشهداء الإمام الراحل مفجر الثورة الإسلامية وتحية لجميع الشهداء الذين سقت دماؤهم شجرة الثورة والإسلام لتعطي ثمارها الطيبة كل حين بإذن الله.

انتهى**م م**