روحاني يهنئ بذكرى تاسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

وتطلع روحاني في رسالة التهنئة هذه، الى توظيف الطاقات المتاحة لدى البلدين بهدف تطوير وعميق العلاقلات الثنائية اكثر من اي وقت مضى.

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان رسالة التهنئة التي بعثها الرئيس روحاني الى الزعيم الاعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية "كيم جونغ اون"، جاءت على الشكل التالي :

"انني اهنئ جنابكم والشعب الكوري بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والسبعين لتاسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.. وانني على يقين انه في ظل ارادة كبار مسؤولي البلدين ومن خلال توظيف الطاقات المتاحة، ستشهد العلاقات الثنائية المزيد من التعميق والنمو".

وتمنى رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة للزعيم الكوري بالسلامة والنجاح، ولشعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ان ينعم بالسعادة في ظل السلام والهدوء.

انتهى ** ح ع