لا خسائر جراء الهزة الأرضية في قرية لافت

وأضاف نصري في حديث لمراسل إرنا مساء اليوم الأحد، انه يتواجد حاليا فريق من الخبراء في لافت للقيام بمسح ميداني للمنطقة وسيتم إصلاح انقطاع التيار الكهربائي هناك في أسرع وقت ممكن.

وتابع حاكم قشم، ان قوات الإنقاذ والإغاثة تتواجد في المنطقة والوضع طبيعي فيها.

يذكر، ان هزة أرضية بشدة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة لافت التابعة لمحافظة هرمزكان (جنوبي البلاد).

واعلن مركز رصد الزلازل في مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان الزلزال وقع تمام الساعة (3:23:27) بعد ظهر اليوم الأحد، على ساحل الخليج الفارسي في محافظة هرمزكان وعند التقاء خطي العرض الشمالي 26.83 والطول الشرقي 55.68 درجة.

وتقع قرية لافت على بعد 60 كم من جزيرة قشم في محافظة هرمزكان.

إنتهى**أ م د

