قائد الحرس الثوري: ليس في قاموسنا الاستسلام والهزيمة والمساومة

وفي كلمته التي القاها مساء الاحد في حشد المشاركين في مراسم العزاء الحسيني في حسينية "اعظم" في زنجان (شمال غرب)، قال اللواء سلامي، ان نهضة عاشوراء اثبتت بان المقاومة والصمود هما الطريق للسعادة، وقد اصطف عالم الاستكبار كله اليوم امام الشعب الايراني الا ان الاستسلام والهزيمة والمساومة ليست في قاموسنا وهدفنا هو الصمود والتحرك وخلق الاقتدار.

واضاف، ان الاعداء عباوا كل طاقاتهم اليوم الا ان صمود شعبنا فرض عليهم التراجع وجعلهم يفقدون التركيز.

وتابع القائد العام للحرس الثوري، ان المسلمين يحملون راية الجهاد اليوم وان شباب ايران قاموا بما ارغم العدو على الاعتراف بالهزيمة.

انتهى ** 2342