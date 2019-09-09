٠٩‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٥:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83470221
٠ Persons

المركزي الايراني: توفير 16 مليار يورو للسلع والخدمات الاساسية خلال 6 أشهر

المركزي الايراني: توفير 16 مليار يورو للسلع والخدمات الاساسية خلال 6 أشهر

طهران / 9 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي عن توفير اكثر من 16 مليار يورو لاستيراد السلع والخدمات الاساسية والضرورية للبلاد خلال فترة اقل من 6 أشهر.

وقال همتي في تعلق له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" مساء الاحد، انه تم في غضون اقل من 6 اشهر توفير اكثر من 16 مليار يورو لاستيراد السلع والخدمات الاساسية والضرورية عبر البنك المركزي ومنظومة "نيما" (المنظومة الشاملة لمعاملات العملة الصعبة) وسائر الطرق، وستستمر هذه الوتيرة بعون الباري تعالى.

واضاف، ان برنامج تنظيم حاجات البلاد من العملة الصعبة ياتي في اطار الاقتصاد المقاوم ومن دون الاخذ بنظر الاعتبار برنامج توفیر الائتمان لبيع النفط الايراني من قبل اوروبا، ولكن نظرا لاهمية الاستثمارات بعيدة الامد في البلاد للنمو الاقتصادي وتحسين رخاء الشعب فمن الضروري استقطاب الاعتمادات في اطار الاتفاق النووي ومفاوضات الحكومة مع الاطراف الخارجية.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
3 + 8 =