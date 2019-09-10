اقامة مراسم العزاء الحسيني في مختلف دول العالم

‏وفي العاصمة الصينية بكين اقامت السفارة الايرانية مراسم عزاء مساء الاحد بحضور حشد كبير من المسلمين الشيعة ومحبي اهل البيت (ع) وفي مقدمهم الايرانيين المقيمين في الصين.

كما اقيمت مراسم مماثلة في القنصلية الايرانية في مدينتي شانغهاي وغوانغ جو الصينية وفي سفارتي الجمهورية الاسلامية الايرانية في اليابان وكوريا الجنوبية.

**اقامة مراسم العزاء الحسيني في مسقط

واقيمت مساء الاحد مراسم العزاء لمناسبة استشهاد الامام الحسين (ع) في الليلة التاسعة لشهر المحرم بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في العاصمة العمانية مسقط.

وشارك في المراسم السفير الايراني "حجة الاسلام نوري شاهرودي "والدبلوماسيين وممثلي المؤسسات الايرانية وجمع من الايرانيين المقيمين بهذا البلد.

**اقامة مسيرة عزاء في نيويورك

وشهدت شوارع منهاتن بمدينة نيويورك الاحد مسيرة في التاسع من محرم الحرام بمشاركة حشد كبير من المسلمين الشيعة ومحبي اهل البيت (ع) .

وتجمع المشاركون في مسيرات العزاء الحسيني الذين هم من الرعايا الايرانيين والباكستانيين والهنود في شارع بارك منهاتن .

كما اقيمت مسيرات مماثلة في العاصمة اليونانية أثينا في ذكرى استشهاد الامام حسين (ع) بمشاركة حشد كبير من المسلمين الشيعة والسنة وكذلك المسيحيين.

انتهى** 1453** 2342