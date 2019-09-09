الوکالة الدولية للطاقة الذرية ليست تابعة للادارة الامريكية

وكتب كاظم غريب أبادي اليوم الاثنين في تغريدة له على شبكة توييتر ردا على مزاعم مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جان بولتون ان الوكالة ليست من الوكالات التابعة للادارة الامريكية ليحدد مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون جدول اعمال زيارات مسؤوليها كما تمت زيارة المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية "كورنل فروتا" في 8 ايلول/ سبتمبر 2019 الى طهران في اطار التعاون العادي بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

و رد على ادعاءات بولتون حول انشطة نووية سرية من قبل ايران وقال،إن زيارة المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية تمت في اطار التعامل والتعاون القائم بين ايران والوكالة.

واكد ان هذه الزيارة لم يكن لديها جدول اعمال محددة كما كان يتمنى بولتون وتم في هذه الزيارة استعراض التعاون في المجالات الثلاثه، التحقيق في تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة ( الاتفاق النووي ) والبروتوكول الاضافي وتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة .

واكد مندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن اي محاولات لحرف والمساس بالتعاون البناء والنشط بين ايران والوكالة وممارسة الضغط غير المبررة على الوكالة ستكون عملا تخريبيا وستواجه اجراءات ايرانية مناسبة.

واصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الاحد بيانا، على خلفية زيارة مديرها المؤقت الى طهران، اكدت فيه انها ستواصل مهامها بصورة مهنية وحيادية حول المنشآة النووية الايرانية.

وجاء في بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انه تم خلال زيارة فروتا الى طهران التاكيد على استمرار التعامل بين الوكالة الدولية مع ايران فيما يخص تنفيذ "اتفاق الضمانات" و"البروتوكول الاضافي".

واكد المسؤول الاممي الذي زار ايران ان هذا التعامل يقتضي تعاونا شاملا وفي الوقت المناسب مع ايران.

وتابع : ان نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة باتفاق الضمانات ستنفذ بصورة حيادية ومستقلة وفي اطار معايير الضمانات.

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