مندوب ايران في فيينا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست تابعة لاميركا

وکتب غریب آبادي في تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين، أن زيارة المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية "كورنيل فيروتا" الى طهران تأتي في اطار التعاون الطبيعي بين ايران والوكالة الدولية.

ورفض مندوب ايران مزاعم وجود أنشطة سرية نووية لايران، مؤكدا أن الزيارة الحالية ليست ضمن جدول أعمال خاص كما كان بولتون يتمناه، بل تم التباحث بشأن أوجه التعاون فيما يخص التحقق من تطبيق الاتفاق النووي والبروتوكول الاضافي واتفاقية الضمانات الشاملة.

وأعتبر غريب آبادي أن أية محاولات للاخلال وحرف التعاون البناء والنشط بين ايران والوكالة الدولية وممارسة الضغوط التعسفية عليها، تعد عملا هداما وسيواجه باجراءات مناسبة من قبل ايران.

واصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الاحد بيانا، على خلفية زيارة مديرها المؤقت الى طهران، اكدت فيه انها ستواصل مهامها بصورة مهنية وحيادية حول الانشطة النووية الايرانية.

وجاء في بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انه تم خلال زيارة فيروتا الى طهران التاكيد على استمرار التعاون بين الوكالة الدولية مع ايران فيما يخص تنفيذ "اتفاق الضمانات" و"البروتوكول الاضافي".

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