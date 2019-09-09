٠٩‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٦:١٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83470655
٠ Persons

لافروف: لا يوجد بديل معقول للاتفاق النووي مع إيران

لافروف: لا يوجد بديل معقول للاتفاق النووي مع إيران

طهران / 9 ايلول / سبتمبر /ارنا- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا وفرنسا تنويان مواصلة التعاون من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وأنه لا يوجد بديل معقول لهذا الاتفاق.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الاثنين: "اتفقنا على مواصلة التعاون من أجل الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني​​​. هناك قناعة مشتركة بأنه لا يوجد بديل معقول لهذه الخطة".

واضاف، "نحن نرحب - وقد تم تأكيد ذلك في محادثة هاتفية أمس بين الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون - نرحب بالمبادرة التي اتخذتها فرنسا ورئيسها للتوصل إلى اتفاقات تسمح بالحفاظ على خطة العمل الشاملة بالكامل، مع ضمان المصالح الاقتصادية المشروعة لإيران المدرجة في هذه الخطة".

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
1 + 1 =