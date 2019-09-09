وزير خارجية سلوفينيا: نرغب بعلاقات جيدة وودية مع ايران

وخلال لقائه السفير الايراني في ليوبليانا كاظم شافعي اليوم الاثنين، اشار سرار الى لقائه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف العام الماضي على هامش الاجتماع الـ 73 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك وكذلك لقائه مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي الاسبوع الماضي في سلوفينيا، مرحبا برفع مستوى المشاورات السياسية بين البلدين.

واعلن وزير خارجية سلوفينيا عن دعمه لرسم افاق مستقبلية للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية في سياق مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين واضاف، ان وزارة الخارجية السلوفينية ستدعم ارسال وفد تجاري واقتصادي الى ايران للبحث في سبل وطاقات التعاون بين البلدين.

من جانبه اعرب السفير الايراني كاظم شافعي عن سروره للمواقف المبدئية والمنطقية لسلوفينيا في دعم الاتفاق النووي وكذلك الالية المالية الاوروبية للتعامل التجاري والاقتصادي مع ايران "اينستكس" ، معربا عن امله بان يتمكن الاوروبيون من اتخاذ الاجراء اللازم لتنفيذ التزاماتهم بما يوفر الارضية لعودة ايران الفورية والكاملة الى التزاماتها.

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