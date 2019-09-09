الصين: الضغوط الاميركية القصوى وراء توترات الاتفاق النووي

وقالت المتحدث الصينية اليوم الاثنين في مؤتمرها الصحفي اليومي في بكين في التعليق على اتخاذ ايران الخطوة الثالثة في خفض التزاماتها النووية ، انه على اميركا الكف عن فرض الحظر والضغوط القصوى ضد ايران.

واكدت انه على طرفي الاتفاق النووي العمل باسلوب شامل ومؤثر لتنفيذ الاتفاق النووي، مشيرة الى ان الصين ترغب بالتعاون مع الطرفين في هذا السياق.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعد خروج اميركا من الاتفاق النووي واجراءاتها ضد التعاون الدولي مع طهران وعدم تنفيذ الاتحاد الاوروبي لالتزاماته في اطار الاتفاق النووي، فقد اتخذت بدءا من الجمعة الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها النووية.

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