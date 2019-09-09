ظريف يرد على مسرحية نتنياهو الجديدة

وكتب ظريف في تغريدة له: ان من يملك القبلة الذرية "الحقيقية" هو كالزراعي الكذاب يثير الضجيج حول موقع مزعوم "مدمر" في ايران. انه وفريق "باء" يسعون فقط وراء الحرب دون اكتراث بدماء الابرياء واهدار 7 تريليونات دولار اخرى.

واشار وزير الخارجية الايراني الى خطاب نتنياهو في العام 2002 خلال اجتماع في الكونغرس الاميركي وحثه على الهجوم على العراق واضاف: تذكروا الضمانات التي قدمها بان غزو العراق ستكون نتائجه ايجابية على المنطقة ولكن من المؤكد انه لا يمكنه هذه المرة ان يناى بنفسه جانبا ويكون في مامن من النزاع في المنطقة.

وفي تغريدة اخرى نشر ظريف صورة للصفحة الاولى لصحيفة "صنداي تايمز" بتاريخ 5 اكتوبر عام 1986 التي جاءت بمانشيت: "الكشف عن اسرار ترسانة اسرائيل النووية" وكتبت: مفاعل قنبلة اسرائيل النووية انشئ في عمق صحراء النقب وهو يزاول نشاطه سرا منذ 20 عاما.

وكان نتنياهو قد قدم مسرحية دعائية جديدة متهما ايران مرة اخرى بالسعي لصنع القنبلة النووية مما اثار سخرية وانتقاد حتى الاحزاب السياسية في الكيان الصهيوني.

انتهى ** 2342