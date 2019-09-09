١٠‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٤:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83470835
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السيد نصرالله: الإمام الخامنئي قائد مخيمنا ولانتركه في وجه اميركا واسرائيل

السيد نصرالله: الإمام الخامنئي قائد مخيمنا ولانتركه في وجه اميركا واسرائيل

طهران / 10 ايلول / سبتمبر /ارنا- توجه أمين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، بالقول: "نحن قوم لا يمكن أن يمسّ بعزمنا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا حرب".

واورد موقع قناة "المنار" ان السيد نصرالله قال في كلمته مساء الاثنين خلال احياء الليلة العاشرة من ليالي عاشوراء: نحن نخوض معركة كبرى ومخيمنا تحاول اميركا واسرائيل ان تحاصره.

واضاف امين عام حزب الله: ان قائد مخيمنا اليوم هو الإمام الخامنئي ومركزه الجمهورية الإسلامية الايرانية وتحاول أميركا أن تحاصره.

وتابع السيد نصرالله: ان الليلة وغدا سنقول لترامب ونتنياهو نحن قوم لا يمس بارادتنا لا حصار ولا عقوبات ولا فقر ولا جوع.

وقال : نحن سنقول للإمام الخامنئي في وجه اميركا واسرائيل ما تركناك يا ابن الحسين (ع).

انتهى ** 2342     

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