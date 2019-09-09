السيد نصرالله: الإمام الخامنئي قائد مخيمنا ونقول له يا ابن الحسين (ع) ما تركناك في وجه اميركا واسرائيل

واورد موقع قناة "المنار" ان السيد نصرالله قال في كلمته مساء الاثنين خلال احياء الليلة العاشرة من ليالي عاشوراء: نحن نخوض معركة كبرى ومخيمنا تحاول اميركا واسرائيل ان تحاصره.

واضاف امين عام حزب الله: ان قائد مخيمنا اليوم هو الإمام الخامنئي ومركزه الجمهورية الإسلامية الايرانية وتحاول أميركا أن تحاصره.

وتابع السيد نصرالله: ان الليلة وغدا سنقول لترامب ونتنياهو نحن قوم لا يمس بارادتنا لا حصار ولا عقوبات ولا فقر ولا جوع.

وقال : نحن سنقول للإمام الخامنئي في وجه اميركا واسرائيل ما تركناك يا ابن الحسين (ع).

انتهى ** 2342