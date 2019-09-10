السفير الإيراني في نيودلهي يدعو إلى تعزيز المبادلات التجارية مع الهند

وأفادت صحيفة "برينت" الهندية اليوم الثلاثاء أن تشغيني أكد أمس الأثنين خلال اجتماع بحضور صحافيين من لجنة (IAFAC) الهندية، أكد على أن طهران تأمل في أن تواصل الهند شراء النفط من إيران.

وأشار السفير الإيراني في الهند إلى زيادة مشتريات إيران من المحاصيل الهندية الزراعية بما في ذلك فول الصويا والأرز البسمتي، مضيفا أن الهند جارة وصديقة جيدة لإيران وأن البلدين يتمتعان بعلاقات عريقة وقديمة وتأمل طهران أن تستأنف الهند شراء النفط منها.

وقال تشغيني إن قيمة التجارة بين الهند وإيران بلغت في العام الحالي الايراني (بدأ في 21 آذار/مارس) إلى حوالي 13 مليار دلار، ولكن سرعة عمليات المبادلات التجارية شهدت انخفاضا بسبب الحظر الأمريكي، مصرحا أنه إذا لم تستأنف نيودلهي علاقاتها التجارية الطبيعية فمن الممكن أن تسعى طهران إلى البحث عن أسواق أخرى لاستيراد السلع مثل فول الصويا والأرز.

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