١٠‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١:٠٦ م
رقم الصحفي: 2459
رمز الخبر: 83470999
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تحقيق أمنية شقيقين إيرانيين من أقصر الرجال في العالم

تحقيق أمنية شقيقين إيرانيين من أقصر الرجال في العالم

كرمان / 10 أيلول / سبتمبر / إرنا –حقق محافظ خراسان الرضوية، "علي رضا رزم حسيني" أمنية محمد حسين ومصطفى تركاس شقيقين إيرانيين من أقصر الرجال في العالم لزياة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة.

وأفادت مراسلة "إرنا" في مدينة كرمان، أن الشقيقين هم من مدينة شيراز جنوب ايران ويبلغان من العمر 50 و31 عاما ويبلغ طولهما 68 و70 سم على التوالي، بعد فوت أمهما ولأن أباهما شيخ طاعن في السن انتقلا للعيش عند عمتهما في مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد.

وتقول عمة الشقيقين أنهما متعطشان لزيارة الامام الرضا عليه السلام ولكن لم نتمكن من تحقيق أمنيتهما بسبب تكاليف المعيشة الباهظة ونظرا لان أبنائي المتزوجين عاطلان عن العمل وزوجي مصاب بمرض الصرع.

وأعرب مسؤول في محافظية خراسان الرضوية خلال اتصال هاتفي مع مراسلة "إرنا" عن استعداد المحافظ لتحقيق أمنية الشقيقين لزيارة مشهد المقدسة برفقة عوائلهما ودفع التكاليف المترتبة على الزيارة.

**ح ح**1049

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