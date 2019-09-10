تحقيق أمنية شقيقين إيرانيين من أقصر الرجال في العالم

وأفادت مراسلة "إرنا" في مدينة كرمان، أن الشقيقين هم من مدينة شيراز جنوب ايران ويبلغان من العمر 50 و31 عاما ويبلغ طولهما 68 و70 سم على التوالي، بعد فوت أمهما ولأن أباهما شيخ طاعن في السن انتقلا للعيش عند عمتهما في مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد.

وتقول عمة الشقيقين أنهما متعطشان لزيارة الامام الرضا عليه السلام ولكن لم نتمكن من تحقيق أمنيتهما بسبب تكاليف المعيشة الباهظة ونظرا لان أبنائي المتزوجين عاطلان عن العمل وزوجي مصاب بمرض الصرع.

وأعرب مسؤول في محافظية خراسان الرضوية خلال اتصال هاتفي مع مراسلة "إرنا" عن استعداد المحافظ لتحقيق أمنية الشقيقين لزيارة مشهد المقدسة برفقة عوائلهما ودفع التكاليف المترتبة على الزيارة.

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