7 أفلام إيرانية تعرض في مهرجان"MILL VALLEY" الامريكي

وستعرض أفلام "أمير علي" من إخراج "شيوا قنبريان"، "الظل الصعب" للمخرجة "ندا خانيفر"، "المشنوق" من إخراج "رقية توكلي"، "الحائط" إخراج "سارة غفوريان"، "مازلت هنا" إخراج "كتايون برمر ومحمد روحبخش"، "دورة قيادة السيارة" من إخراج "مرضية رياحي" و"الموت البطيء" لـ "آمن شاهريل" بشكل خاص تحت عنوان "صوت ونظرة المرأة الإيرانية" ضمن فعاليات الدورة الـ42 من المهرجان.

ويعد مهرجان"MILL VALLEY" الدولي أحد المهرجانات الأمريكية المرموقة التي تعرض أفلام قصيرة خارج المنافسة في شكل عروض خاصة مع مجموعة متنوعة من الموضوعات.

ويقام المهرجان بدورته الـ42 من تاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 13 من الشهر ذاته في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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