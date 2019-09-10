ترامب يقيل بولتون من منصبه والاخير يرد

وقال الرئيس الأمريكي، إنه أبلغ بولتون يوم الاثنين أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.

وتابع قائلا: "سألت جون عن استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".

وبولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب بعد كل من مايكل فلين و هربرت ماكماستر.

بولتون يرد على إقالة ترامب له

من جانبه، رد مستشار الأمن القومي الامريكي السابق جون بولتون على تغريدة ترامب عن اقالته من منصبه قائلا: عرضت تقديم استقالتي ليلة أمس (الاثنين) والرئيس ترامب قال لي لنناقش المسألة غدا (اليوم الثلاثاء).

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