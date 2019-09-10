١٠‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٠:٢١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83471372
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مستشار روحاني: إقالة بولتون دليل فشل استراتيجية الضغوط القصوى ضد ايران

مستشار روحاني: إقالة بولتون دليل فشل استراتيجية الضغوط القصوى ضد ايران

طهران / 10 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعتبر مستشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسام الدين آشنا، إقالة مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون من قبل ترامب دليلا على فشل سياسة فرض الضغوط القصوى من قبل اميركا ضد ايران.

وكتب مستشار رئيس الجمهورية رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية برئاسة الجمهورية حسام الدين آشنا في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان دفع بولتون الى الهامش ومن ثم شطبه ليس حدثا فقط بل دليلا قاطعا على فشل استراتيجية فرض الضغوط القصوى من قبل اميركا في مواجهة المقاومة البناءة القصوى من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، لا يساوركم الشك باننا قادرون على ادارة سلوك الولايات المتحدة الاميركية تجاه ايران ولن نتراجع ابدا. حصار ايران سيُكسر.

وقد أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، مستشار الأمن القومي جون بولتون من منصبه.

وقال ترامب إنه أبلغ بولتون يوم الاثنين أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، مضيفا في تغريدة على "تويتر" أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.

واشارت واشنطن بوست في تقرير لها الى ان خلافات برزت بين بولتون وترامب، من ضمنها ان بولتون كان معارضا لخروج القوات الاميركية من افغانستان والتوصل الى عقد اتفاق نووي طموح مع كوريا الشمالي والتعاطي المحتمل مع ايران.

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