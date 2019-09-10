ايران تعزي الحكومة والشعب العراقي بحادث كربلاء

وأعرب موسوي عن أسفه العميق لحادث كربلاء المؤلم في يوم العاشر من شهر محرم الحرام، والذي أدى الى استشهاد وإصابة العشرات من زوار مرقد الامام الحسين عليه السلام.

واذ قدم موسوي التعازي الى حكومة العراق وشعبه، أعرب عن مواساة الجمهورية الاسلامية الاسلامية مع ذوي ضحايا الحادث، سائلا الباري تعالى ان يبوئ الشهداء الدرجات العلى في جنان النعيم ويمن على ذويهم جميل الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية عن استشهاد 31 زائرا وجرح مئة آخرين جراء التدافع في مراسم عزاء "ركضة طويريج" في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، "ارتفاع ضحايا حادثة كربلاء الى 31 شهيداً و100 جريح بينهم 10 في حالة حرجة".

وذكر مصدر محلي في كربلاء ان "حالات اختناق حدثت خلال ركضة طويريج وتم نقل المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة".

وأشار الى ان "الحادث وقع في شارع قيد الإنشاء قرب صحن العقيلة المجاور لمرقد الإمام الحسين (ع).

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