إقامة مراسم عزاء مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية

وحضر المراسم التي جرت في حسينية "الامام الخميني (رض)" عدد من كبار المسؤولين ، فضلا عن الالاف من ابناء الشعب.

وفي المراسم تحدث حجة الاسلام رفيعي عن الهدف الرئيس لثورة الامام الحسين (ع) وهو هداية الناس الى طريق الباري تعالى واشار الى احدى خطب الامام (ع) يوم عاشوراء في خطابه لجيش العدو وقال، هنالك 3 محاور في كلام سيد الشهداء (ع) في هذه الخطبة وهي الموعظة والعمل بانصاف وتحكيم الضمير في الحياة.

كما تلا المنشدان الحسينيان سماواتي وكريمي قصائد في رثاء ابي عبدالله الحسين (ع) وسائر شهداء كربلاء.

انتهى ** 2342