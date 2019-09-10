١١‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٢:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83471453
٠ Persons

إقامة مراسم عزاء مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية

إقامة مراسم عزاء مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية

طهران / 11 ايلول / سبتمبر /ارنا- اقيمت مساء الثلاثاء مراسم عزاء الليلة الحادية عشرة من شهر محرم الحرام وهو مساء يوم عاشورا بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي.

وحضر المراسم التي جرت في حسينية "الامام الخميني (رض)" عدد من كبار المسؤولين ، فضلا عن الالاف من ابناء الشعب.

وفي المراسم تحدث حجة الاسلام رفيعي عن الهدف الرئيس لثورة الامام الحسين (ع) وهو هداية الناس الى طريق الباري تعالى واشار الى احدى خطب الامام (ع) يوم عاشوراء في خطابه لجيش العدو وقال، هنالك 3 محاور في كلام سيد الشهداء (ع) في هذه الخطبة وهي الموعظة والعمل بانصاف وتحكيم الضمير في الحياة.

كما تلا المنشدان الحسينيان سماواتي وكريمي قصائد في رثاء ابي عبدالله الحسين (ع) وسائر شهداء كربلاء.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
3 + 1 =