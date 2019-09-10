استشهاد 12 شخصا في مراسم عزاء عاشوراء في نيجيريا

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن الحركة الاسلامية بأن القوات الحكومية في نيجيريا شنت هجوما يوم الثلاثاء على المشاركين في مراسم العزاء الحسيني بمناسبة يوم عاشوراء، وتسببت باستشهاد ما لا يقل عن 12 شخصا منهم وجرح اخرين.

واعلنت الحركة الاسلامية بان 3 استشهدوا وجرح 10 اخرون في مدينة كادونا فقط.

وذكرت الحركة في بيان لها بان الشرطة هاجمت المشاركين في مراسم العزاء واطلقت النار عليهم في ولايات بوجي وغومبة وسوكوتو شمال نيجيريا مما ادى الى استشهاد 12 شخصا واصابة عدد اخر، الا ان هجمات الشرطة لم تسفر عن وقوع ضحايا في العاصمة ابوجا.

وكانت القوات الحكومية قد وضعت كتلا كونكريتية في مختلف شوارع العاصمة ابوجا لتحديد المشاركة في مراسم العزاء لمناسبة يوم عاشوراء.

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