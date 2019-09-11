رئيس اركان القوات المسلحة الايرانية يصل الى بكين

وافاد مراسل "ارنا" انه كان في استقبال اللواء باقري في مطار بكين عدد من كبار المسؤولين العسكريين الصينيين والسفير الايراني محمد كشاورز والدبلوماسيين الايرانيين المعتمدين في الصين.

وتهدف زيارة رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى اجراء محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين الصينيين ودراسة تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات الدفاعية وتطوير التعاون الثنائي.

وتتضمن زيارة اللواء باقري عقد اجتماع اللجنة الدفاعية المشتركة بين ايران والصين وتفقد المراكز الصناعية والعلمية والقاء كلمة في حشد من النخب العلمية والعسكرية في الجامعة العليا للدفاع الوطني الصيني.

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