متحدث الحكومة الايرانية: كل المناهضين لايران مثل بولتون سيغادرون الساحة

وكتب ربيعي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان بولتون كان قد وعد العام الماضي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستنهار بعد اشهر.

واضاف المتحدث باسم الحكومة الايرانية: نحن مازلنا صامدين وهو قد رحل (من البيت الابيض).

وتابع ربيعي: انه مثلما غادر المناهضون لايران الساحة الواحد تلو الاخر، فانه ومع طرد اكبر حماة الحرب والارهاب الاقتصادي، سيواجه البيت الابيض عائقا اقل لادراك حقائق ايران.

وقد أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، مستشار الأمن القومي جون بولتون من منصبه.

وقال ترامب إنه أبلغ بولتون يوم الاثنين أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، مضيفا في تغريدة على "تويتر" أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.

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