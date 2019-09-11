تخت روانجي: لا تفاوض مع اميركا بوجود الحظر والارهاب الاقتصادي

وقال تخت روانجي في تصريح خاص لمراسل وكالة "ارنا"، ان التغييرات والتطورات داخل الحكومات والدول هي قضية داخلية موجودة في جميع الدول، وان تغيير (اقالة) بولتون ياتي في هذا السياق ونحن لا نتدخل في القضايا الداخلية للدول الاخرى.

وحول مدى تاثير اقالة بولتون في خفض نزعة الحرب والتطرف لدى الادارة الاميركية قال، من المبكر الحكم في هذا الشان، فبولتون كان معروفا بالتطرف وكان السيد ترامب قد طرح هذه المسالة صراحة ايضا.

وتابع قائلا، ان مسالة تغيير سياسة التطرف الاميركية متعلقة بعوامل مختلفة ومؤثرة في تنظيم السياسة الخارجية الاميركية.

وفي الرد على سؤال حول تصريحات ترامب الاخيرة خاصة بعد اجتماع مجموعة السبع الصناعية الكبرى حيث ابدى الرغبة بلقاء المسؤولين الايرانيين خاصة الرئيس روحاني كما ان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو اعتبر هذا الامر ممكنا، قال تخت روانجي، لقد اعلنا مرارا كما ان رئيس الجمهورية اعلن صراحة بانه لا مجال للحوار والتفاوض مادام الحظر الظالم والارهاب الاقتصادي الاميركي مفروضا على الشعب الايراني.

واضاف، انه حينما يرفعون الحظر الظالم يمكن الحديث حول هذا الامر والتفاوض في اطار مجموعة "5+1" والذي كان قائما من قبل حول القضية النووية الايرانية.

واكد بانه مادام الحظر الظالم مفروضا فان المفاوضات منتفية واضاف، لقد اعلن وزير الخزانة الاميركي في مؤتمره الصحفي اليوم (امس الثلاثاء) بانهم سيواصلون فرض الضغوط القصوى على ايران، لذا فان موقفنا واضح تماما والاميركيون يعلمون ايضا باننا نرفض الضغوط القصوى ونعتبر الحظر على الشعب الايراني ظالما ولا بد من الغائه.

واكد سفير ومندوب ايران في الامم المتحدة بانه مادامت سياسة الارهاب الاقتصادي قائمة ضد الشعب الايراني فلا مكان للتفاوض.

انتهى ** 2342