اصابة 4 زوار ايرانيين في حادثة مراسم عاشوراء بكربلاء

وقال رضائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الثلاثاء، ان 4 زوار ايرانيين من المشاركين في مراسم عاشوراء قد اصيبوا خلال الحادث .

واضاف، ان احد المصابين قد تمت معالجته ميدانيا فيما لازال الثلاثة الاخرون راقدين في المستشفى.

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية عن استشهاد 31 زائرا وجرح مئة آخرين جراء التدافع في مراسم عزاء "ركضة طويريج" في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان أصدرته الثلاثاء، " ارتفاع ضحايا حادثة كربلاء الى 31 شهيداً و100 جريح بينهم 10 في حالة حرجة".

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