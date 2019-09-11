السفير الايراني في بغداد يعزي باستشهاد عدد من الزوار في كربلاء

وقدم السفير مسجدي التعازي بالمناسبة للحكومة والشعب العراقي، معربا عن تعاطفه مع ذوي الشهداء، داعيا الباري تعالى بان يمنّ عليهم بجميل الصبر والسلوان وان يبوئ الشهداء الدرجات العلى في جنان النعيم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية عن استشهاد 31 زائرا وجرح مئة آخرين جراء التدافع في مراسم عزاء "ركضة طويريج" في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان أصدرته الثلاثاء، " ارتفاع ضحايا حادثة كربلاء الى 31 شهيداً و100 جريح بينهم 10 في حالة حرجة".

من جانبه اعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية اكبر رضائي ان 4 زوار ايرانيين اصيبوا خلال الحادث الذي نجم عن التدافع اثر الازدحام الشديد في مراسم عاشوراء بمدينة كربلاء المقدسة.

وقال رضائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الثلاثاء، ان 4 زوار ايرانيين من المشاركين في مراسم عاشوراء قد اصيبوا خلال الحادث .

واضاف، ان احد المصابين قد تمت معالجته ميدانيا فيما لازال الثلاثة الاخرون راقدين في المستشفى.

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