طائرات الاحتلال تقصف غزة عدة مرات

وقال مراسلنا أن طائرات الاحتلال اغارات اربع مرات على منزل مدني مهجور جنوب غرب المدينة قبل أن تقصف موقعًا يتبع للشرطة البحرية في ذات المنطقة.

كما أغارت طائرات حربية ومسيرة على موقع تابع للمقاومة شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع عدة مرات، إذ استهدفته بأكثر من 7 صواريخ.

وأكد شهود عيان أن اضرارا كبيرة لحقت بالأماكن المستهدفة ومحيطها.

وجاء القصف الصهيوني بعد ساعات من بث مشاهد لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وهو يهرب أثناء انطلاق صفارات الانذار في محيط غلاف غزة، خلال تواجده في مؤتمر انتخابي بمدينة أسدود المحتلة.

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