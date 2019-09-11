اللواء باقري: التعاون الدفاعي يتوسع مع الصين الى جانب تنامي العلاقات السياسية والاقتصادية

وفي تصريح للصحفيين قال اللواء باقري، الذي وصل إلى بكين فجر اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني على رأس وفد عسكري كبير، أن العلاقات الإيرانية الصينية قد تمت ترقيتها إلى علاقات استراتيجية في عام 2016، و تم اعداد وتبادل برنامج لتوسيع التعاون بين البلدين .

ووصف جمهورية الصين الشعبية بأنها دولة مهمة في العالم وآسيا، وقال إنه من المهم للغاية بالنسبة لإيران أن تتعاون مع الصين في جوانب مختلفة.

ورداً على سؤال حول سبب زيارته إلى الصين، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إنه كان من الضروري في الوقت الحاضر مناقشة القضايا الاستراتيجية والتقنية والعسكرية مع نظيره الصيني خلال هذه الزيارة.

وصرح اللواء باقري، إنه سيناقش مع المسؤولين الصينيين في القوات المسلحة، التطورات المستقبلية في شرق وجنوب وغرب آسيا والتطورات في العالم.

زيارة قاعدة شنغهاي البحرية

وقال إنه من المتوقع أن يزور قاعدة بحرية ومعدات للقوات المسلحة الصينية في شنغهاي، مضيفا، انه سيتحدث مع المسؤولين الصينيين حول خطط بلادهم في بحر الصين الجنوبي، نظرا لتهديدها من قبل الولايات المتحدة .

اللجان الفنية والصناعية والعسكرية المشتركة

وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى أنشطة اللجان الفنية والصناعية والعسكرية المشتركة في إيران والصين وقال أنه خلال الزيارة ستعقد اللجنة العسكرية المشتركة.

وصرح اللواء باقري إنه في اللجنة الفنية والصناعية ستطرح قضايا الصناعات الدفاعية والعسكرية في إيران والصين، وفي اللجنة العسكرية المشتركة، ستتم مناقشة قضايا مثل التدريب والمناورات والقضايا العسكرية.

وأضاف إنه خلال هذه الزيارة، سيتم مراجعة أهداف هذه اللجان، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية وصناعية وعسكرية لدراسة تفاصيل القضايا بحضور وفد عسكري صيني في إيران في المستقبل القريب .

ووصل رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري فجر اليوم الاربعاء الى العاصمة الصينية بكين على راس رفد عسكري رفيع المستوى تلبية لدعوة من رئيس اركان الجيش الصيني.

وتهدف زيارة رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى اجراء محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين الصينيين ودراسة تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات الدفاعية وتطوير التعاون الثنائي.

وتتضمن زيارة اللواء باقري عقد اجتماع اللجنة الدفاعية المشتركة بين ايران والصين وتفقد المراكز الصناعية والعلمية والقاء كلمة في حشد من النخب العلمية والعسكرية في الجامعة العليا للدفاع الوطني الصيني.

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