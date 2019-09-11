وزير الارشاد: ايام عصيبة سيواجهها مناهضي ايران بعد طرد بولتون

وكتب صالحي في صفحته على تويتر : ان هذا اليوم لم يكن جيدا لعضوي فريق "باء" فبولتون تم طرده من البيت الابيض ونتنياهو هرب بكل خوف وهلع خلال خطابه. ايام عصيبة سيواجهها مناهضي ايران.

وقد أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، مستشار الأمن القومي جون بولتون من منصبه.

وقال ترامب إنه أبلغ بولتون يوم الاثنين أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، مضيفا في تغريدة على "تويتر" أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.

وأظهر مقطع فيديو نتنياهو يقطع خطابه ويختبئ في ملجأ اثر سقوط صاروخ على مستوطنة اشدود.

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