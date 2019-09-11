الاتحاد العالمي لكرة السلة يشيد بدور اللاعب الايراني "حامد حدادي"

وجاء في تقرير للاتحاد العالمي لكرة السلة (فيبا) عن بطولة العالم 2019 ودور حدادي المؤثر في تأهل المنتخب الايراني لالمبياد طوكيو 2020: ان ايران وبعد فترتين من الغياب عن الالمبياد نجحت في حجز بطاقة التأهل لاولمبياد 2020.

وحجر المنتخب الايراني لكرة السلة بطأقة التأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 خلال مشاركته في مباريات كاس العالم لكرة السلة في الصين.

واقيمت مباراة المنتخب الايراني ونظيره الفلبيني بالتزامن مع مباراة المنتخب الصيني ومنافسه النيجري حيث هزم المنتخب الصيني امام النيجري 86-73 من جهة وتغلب المنتخب الايراني على نظيره الفلبيني بفارق كبير، الامر الذي ادى الى اختطاف المنتخب الايراني بطاقة التاهل مباشرة في اولمبياد طوكيو 2020.

وفاز المنتخب الايراني لكرة السلة على نظيره الفلبيني 95-75 وتاهل الى الأولمبياد لاول مرة بعد مرور12 عاما.

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