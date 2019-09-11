١١‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٢:٥٨ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83471957
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التكنولوجيا الحيوية في إيران أصبحت محلیة

التكنولوجيا الحيوية في إيران أصبحت محلیة

طهران / 11 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال رئيس جمعية علم الوراثة الإيرانية "محمد تولائي" ان التكنولوجيا الحيوية في إيران أصبحت محلیة وذلك بجهود ومثابرة العلماء الشباب في الجامعات والمراكز العلمية.

واضاف تولائي اليوم الاربعاء لارنا : بعد عقدين من الزمن باتت ایران تمتلك امكانيات وطاقات كبيرة في مجال البایوتکنولوجي، مبینا ان حوالي 80 جامعة ومركزا علميا تقوم بتأهيل الطلاب في مختلف اختصاصات التكنولوجيا الحيوية.

واشار الاستاذ بجامعة بقية الله الطبية الى التطور العلمي الايراني في مجال البايوتكنولوجيا وقال : تمكن علماءنا وباستخدام هذه التكنولوجيا الوصول الى نتائج جيدة في مختلف المجالات منها البيئة والادوية والامصال والعلوم الغذائية، معلنا انتاج 20 نوع من الادوية في هذه المجالات.

انتهى **م م**1049

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