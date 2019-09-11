التكنولوجيا الحيوية في إيران أصبحت محلیة

واضاف تولائي اليوم الاربعاء لارنا : بعد عقدين من الزمن باتت ایران تمتلك امكانيات وطاقات كبيرة في مجال البایوتکنولوجي، مبینا ان حوالي 80 جامعة ومركزا علميا تقوم بتأهيل الطلاب في مختلف اختصاصات التكنولوجيا الحيوية.

واشار الاستاذ بجامعة بقية الله الطبية الى التطور العلمي الايراني في مجال البايوتكنولوجيا وقال : تمكن علماءنا وباستخدام هذه التكنولوجيا الوصول الى نتائج جيدة في مختلف المجالات منها البيئة والادوية والامصال والعلوم الغذائية، معلنا انتاج 20 نوع من الادوية في هذه المجالات.

انتهى **م م**1049