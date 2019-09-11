١١‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١:٥٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83472096
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منظمة التعاون الإسلامي تدين تصريحات نتنياهو باحتلال الضفة الغربية

منظمة التعاون الإسلامي تدين تصريحات نتنياهو باحتلال الضفة الغربية

طهران/ 11 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي " فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه"، واعتبرت المنظمة أن هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداءً جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الامن الدولي رقم 242 و338.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة ستعقد اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من السعودية، لبحث هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة.

كما حمّل الأمين العام للمنظمة حكومة الاحتلال الاسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية للإحلال السلام وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة. وطالب، في الوقت نفسه، جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

واختتم العثيمين تصريحه بالتأكيد على مواقف المنظمة ودولها، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
انتهى

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