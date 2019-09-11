التعطش للحرب ينبغي ان يزول مع ذهاب أمراء الحرب

وانتقد محمد جواد ظريف الإعلان عن تصعيد الإرهاب الاقتصادي ضد إيران، في تغريدة على موقع تويتر الخاص به، وكتب : في الوقت الذي أراد العالم - باستثناء ثلاثة أو (حتى اثنين من الشركاء المرعوبين) – ان يشعر براحة نفسية من طرد زعيم عصابة "فريق ب" من البيت الأبيض، أعلن بومبيو ومنوشن تصعيد الإرهاب الاقتصادي ضد إيران.

وتابع ظريف : التعطش للحرب – الضغوط القصوى - يجب أن تزول مع ذهاب أمراء الحرب أيضا.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشن، الثلاثاء في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فرض عقوبات جديدة على 12 قياديا في حماس والحرس الثوري الإيراني وداعش والقاعدة وحزب الله.

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