الميزان التجاري بين ايران وروسيا يسجل نموا بنسبة ۲۴ بالمائة

وافادت ارنا انه سجل الميزان التجاري بين البلدين من شهر يناير/كانون الثاني حتي حزيران/يونيو نموا بنسبة ۲۴.۶ بالمائة لیبلغ ۱.۳۳ ملیار دولار.
وجاء في الاحصائية المذكورة انه، بلغت قيمة صادرات السلع الروسية الى ايران خلال هذه الفترة، ۹۹۹.۳ ملیون دولار حیث سجلت نموا قدره ۳۹.۹ في المائة، فيما بلغت قيمة صادرات السلع الايرانية الى روسيا ۳۳۳.۷ ملیون دولار حیث شهدت انخفاضا بنسبة ۶.۲ بالمائة.
وبلغت قيمة إجمالي التبادل التجاري بين ايران وروسيا 108 مليارات و283 مليون دولار خلال العام 2018.
انتهى** 1453/أ م د
تعليقك