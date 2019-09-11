الميزان التجاري بين ايران وروسيا يسجل نموا بنسبة ۲۴ بالمائة

طهران/ 11 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - ، قال رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي: مع اتخاذ الخطوة الثالثة في تقليص التزامات ايران النووية، فقد تم ازالة كل الحظر عن جميع الطرق التي كان من المفترض أن يصل موعد ازالتها بعد سنتين أو ربما ثلاث أو أربع سنوات من الآن .