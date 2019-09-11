اللواء باقري : تعزيز العلاقات بين ايران والصين يحظى بأهمية لدى الجانبين

واضاف اللواء باقري، خلال اللقاء اليوم الاربعاء، مع رئيس هيئة الاركان المشتركة للجيش الصيني الجنرال "لي شو جينغ" في بكين، قائلا : ان ايران تولي اهمية بالغة الى ترسيخ الاواصر وفي كافة المجالات مع الصين.

وفيما نوه بالعلاقات العريقة العسكرية بين البلدين، اعرب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية عن امله بان تشكل زيارته الحالية للصين نقلة نوعية في تنمية وتعزيز هذه العلاقات.

وهنأ اللواء باقري بمناسبة الذكرى السنوية لتاسيس جمهورية الصين الشعبية؛ مصرحا ان البلدين حافظا على الاواصر العريقة بينهما طيلة العقود الاربعة الماضية، "لنشهد علاقات معمقة بين طهران والصين اليوم".

وثمّن اللواء باقري دعوة نظيره الصيني لزيارة بكين، موجها بدوره، الدعوة الى الجنرال "جينغ" لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

الى ذلك، قال رئيس هيئة الاركان المشتركة للجيش الصيني : ان زيارة اللواء باقري الى بكين تصب في تعزيز ستراتيجية البلدين، وتصب في رفع مستوى العلاقات الثنائية بين ايران والصين.

وكان رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري والوفد العسكري رفيع المستوى المرافق له، وصل صباح اليوم الاربعاء الى بكين بدعوة من نظيره الصيني لي شو جينغ.

ويعتزم اللّواء باقري خلال هذه الزيارة، اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العسكريين في جمهورية الصين الشعبية حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين طهران وبكين.

ومن اهم البرامج المدرجة على جدول زيارة اللقواء باقري الى الصين، يشار ايضا الى تشكيل اللجنة المشتركة العسكرية بين البلدين، وزيارة المراكز الصناعية والعلمية، والقاء كلمة باجتماع النخب العلمية والعسكرية في هذا البلد.

انتهى ** ح ع