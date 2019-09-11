المدن الشرقية في البلاد تزود بمياه بحر عمان 

وقال تقي زادة خامسي في تصريح للمراسلين انه، تم الإبلاغ عن التعليمات الخاصة بتحلية الكمية المخصصة من مياه البحر لتنفيذ مشروع ايصال المياه الى هذه المحافظات وأساليب تحليتها، خلال إجتماع اليوم الذي انعقد تحت عنوان "تأمين الموارد المائية اللازمة لممر شرقي البلاد من شواطئ جابهار الى محافظات سيستان وبلوجستان وخراسان الرضوية وخراسان الجنوبية".

وأوضح، انه من الممكن في المجموع حصاد مليار و200 مليون متر مكعب من مياه البحر وستكون حصة محافظة سيستان وبلوجستان منها 228 ميليون متر مكعب ومحافظة خراسان الرضوية 110 ملايين أمتار مكعب ومحافظة خراسان الجنوبية 60 مليون متر مكعب من هذه المياه التي يتم تحليتها.

وتابع، ان عملية إيصال المياه تتم بأكملها بواسطة القطاع الخاص فيما تلعب الحكومة دور الاشراف والإسناد في تنفيذ المشروع.

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