اللواء باقري يجری مباحثات مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في الصين

وافاد مراسل "ارنا" من بكين، ان الجانبين تناولا في هذا اللقاء التطورات الاقليمية، وآليات تمتين العلاقات الثنائية في المجالات الدفاعية، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين ايران والصين.

وكان اللواء باقري والوفد العسكري رفيع المستوى المرافق له، وصل عصر اليوم الاربعاء الى بكين ملبّيا دعوة رئيس هيئة الاركان المشتركة للجيش الصيني "لي شو جينغ".

وجرت قبل قليل مراسم الاستبقال الرسمية لرئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية بحضور نظيره الصيني "شو جينغ"؛ وفضلا عن مباحثاته مع الاخير، شارك اللواء باقري والوفد العسكري رفيع المستوى المرافق له في عدد من اجتماعات الخبراء من كلا البلدين.

انتهى ** ح ع