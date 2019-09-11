ميركل تؤكد على التعاون مع ايران لمنع التصعيد في المنطقة

وخلال كلمتها اليوم الاربعاء امام البرلمان الالماني، قالت ميركل : نحن نواصل جهدنا "خطوة خطوة" من اجل التوصل الى حلول مع ايران وخفض التصعيد في المنطقة الحساسة دوليا؛ مضيفة ان "هذه القضية مدرجة على سلم برامجنا".

واكدت المستشارة الالمانية في تصريحاتها اليوم، ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران؛ واصفة ذلك بانه من اهم القضايا الحساسة في ظل المرحلة الراهنة.

وتابعت القول : انها مسؤولية اوروبية.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية، قد اعلنت السبت الماضي، البدء في تنفيذ "الخطوة الثالثة" لخفض التزاماتها النووية وذلك ردّا على انسحاب امريكا من الاتفاق النووي واعادة فرض الحظر اللاقانوني ضد الشعب الايراني وايضا تقاعس الاطراف الاوروبية في هذا الاتفاق.

انتهى ** ح ع