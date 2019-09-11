ايران تعلن استعدادها لاحتواء بؤر الاتربة والغبار وراء الحدود الوطنية

وفي كلمة القاها اليوم السبت خلال موتمر اعضاء اتفاقية مكافحة التصحر (COP۱۴) المقام لدورته الرابعة عشرة في نيودلهي، اضاف خليل أقائي ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم طوعيا برنامج التنميه المستديمة العالمي"؛ موكدا ان انتهاج توجهات شاملة متسمة بروية مستقبيلة لتحسين وضع الغابات والمراعي في العالم يعتبر ضرورة ماسة.

وتابع : ان ايران سنّت قوانين لتسهيل مشاركة المجتمعات المحلية في تنفيذ مشاريع الموارد الطبيعية، وعقدت اتفاقيات المقاولة معها بحيث يستفيد السكان المحليين من المصالح الناجمة عن تنفيذ هذه المشاريع.

وفي السياق، اشار هذا المسؤول الايراني، الى برامج وجهود البلاد حيث تنفيذ مشاريع مختلفة لاحياء الاراضي ومكافحة التصحر وتوسيع رقعة المستجمعات المائية والمراعي والغابات واحتواء ظاهرة الاتربة والغبار من خلال رش المستحلبات البيرولية على التلال الرملية الواقعة في بؤر الاتربة والغبار داخل البلاد.

انتهى**2018/ ح ع **