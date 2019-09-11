السياحة أداة جيدة للتفاعل بين الشعوب 

جاء ذلك خلال إجتماع وكيل وزارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة المساعد للشؤون السياحية مع سفير النمسا لدى الجمهورية الإسلامية "إشتفان شولتز" اليوم الأربعاء.

وفيما أشار الى الخلفية الجيدة للتعاون بين إيران والنمسا في مجال السياحة، قال تيموري انه من المقرر أن يعقد فريق العمل الفني للتعاون السياحي بين إيران والنمسا إالجولة الثالثة من إجتماعاته تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأوضح، انه من المقرر أن يتناول الجزء الأول من الدورة الثالثة لإجتماع فريق العمل المشترك للخبراء الإيرانيين والنمساويين في مجال السياحة، موضوع "السياحة الجبلية"، فيما يتمحور الجزء الثاني من الإجتماع حول "التجول في الطبيعة".

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