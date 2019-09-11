زلزال أذربيجان يهز مدينة آستارا الإيرانية

واعلن مركز رصد الزلازل في مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، كان مركز الزلزال منطقة "نووادي" في جمهورية أذربيجان، على عمق 28 كم تحت الأرض، مما تسبب في اهتزاز المباني وهلع بعض مواطني آستارا.

وأعلن مساعد حاكم آستارا لشؤون التخطيط والإعمار "كامبيز لقماني"، ان هذا الزلزال لم يسفر عن أي خسائر في آستارا.

إنتهى**أ م د

