"فريق ب" يخطط لاستهداف الشعب الايراني الذي اضاء الشموع لضحايا 11 ايلول

واضاف وزير الخارجية في تغريدته التي نشرها تحت عنوان "القتال حتى اخر جندي امريكي" : ان "فريق ب" نفسه الذي اعدّ اولا لأكبر عدد من ارهابيي 11 سبتمبر، وثانيا جرّ الولايات المتحدة نحو مستنقع (الحروب) في افغانستان والعراق، يخطط اليوم عبر الحرب الاقتصادية الى استهداف الايرانيين الذين اضاؤوا الشموع عندما كان مبنى المركز التجاري العالمي طعمة الحريق.

وتابع ظريف : انه ليس من المستغرب ان تبقى ذكرى 11 ايلول / سبتمبر كابوسا بالنسبة لـ "بومبيو".

يتبع...** ح ع