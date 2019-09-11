لتوظيف قدرة المذاهب الإسلامية من أجل تعزيز الوحدة بين المسلمين

جاء ذلك اليوم الأربعاء، لدى زيارة مختاري لعدد من المراكز العلمية والأكاديمية في باكستان.

وقدم مختاري شرحا عن أهداف جامعة المذاهب الإسلامية ورسالتها لا سيما في مواجهة الأفكار المتطرفة.

وفي اليوم الأول من زيارته الى باكستان التي جاءت بهدف حضور اجتماعات علمية وأكاديمية ودينية في هذا البلد، أجرى مختاري لقاءات منفصلة مع السفير الإيراني والمستشار الثقافي الإيراني في إسلام آباد، وكذلك، رئيس المجلس الإسلامي الأيديولوجي في باكستان البروفيسور "قبلة صادق أياز" وأعضاء المجلس.

من جانبه، أعرب قبلة صادق أياز عن سروره تجاه هذا اللقاء؛ مشيدا بأنشطة جامعة المذاهب الإسلامية في سياق تعزيز الخطاب التقريبي بين هذه المذاهب.

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