الأدوية الحيوية الإيرانية تسوق عالميا

وخلال إجتماع اليوم الأربعاء للجنة العلوم والتكنولوجيا في الأمانة العامة لمجلس الثورة الثقافية أضاف قانعي، ان الشركات القائمة على المعرفة الخاصة بمجال التقانة الحيوية تحتل المركز الأول بين الشركات في البلاد؛ مضيفا ان 50 بالمئة من عائدات الشركات القائمة على المعرفة و60 بالمئة من صادرات هذه الشركات تختص بمجال التقانة الحيوية؛ مما يعكس التقدم الجيد جدا الذي أحرزته إيران في هذا المجال.

وأضاف: ان إيران حققت نموا جيدا في مجال التقانة الحيوية، لا سيما في الحقل الطبي، وقد وصلنا إلى مرحلة بحيث نقوم الى جانب تلبية الاحتياجات المحلية بتصدير الأدوية الخاصة بالتقانة الحيوية إلى الخارج.

وقال أمين لجنة تطوير التقانة الحيوية في معاونية الشؤون العلمية، ان روسيا والعراق وسوريا وباكستان وماليزيا وتركيا يشكلون أهم زبائن الأدوية الحيوية الإيرانية وأضاف، انه سيتم قريبا نقل التقانة الخاصة بانتاج هذا النوع من الأدوية الى الأرجنتين.

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