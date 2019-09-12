ارتفاع حجم ضبط المخدرات بنسبة 42 بالمائة في جنوب غربي البلاد

واعلن العميد مهدي انصاري في حديث مع مراسل ارنا اليوم الخميس، ان أكثر من أربعة أخماس هذه المخدرات ، تم ضبطها على طرق العبور من المحافظة.

وأضاف: في العام الماضي، تم اكتشاف 5 أطنان و 330 كيلوغراما من المخدرات في كهكيلويه وبوير أحمد.

انتهى