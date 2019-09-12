مسوول ايراني: نمو صادرات الصناعات الصغيره بنسبة 40 بالمئة

وقال مصاحب اليوم الخميس في حديث مع مراسل ارنا انه ووفقا للارقام واحصائيات موسسه تطوير التجارة وجمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية، فان الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد قامت بتصدير السلع غير النفطية بقيمة مليار و30 مليون يورو خلال الاشهر الخمسة الاولي من هذا العام حيث سجل زيادة بنسبة اكثر من 40 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وصرح ان تطوير الصادرات غيرالنفطية يشكل احد البرامج السبعة التي حددتها وزارة الصناعة والمناجم والتجارة لهذا العام مشيرا الى خطط الوزارة بتوسيع حجم الصادرات الى الدول المجاورة.

وقال ان الدول الجارة لايران تستورد اكثر من 13 الف مليار دولار من السلع والبضائع سنويا حيث يشكل هذا السوق فرصة كبيره للصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والصناعات الزراعية الايرانية فضلا عن وجود برامج لتطوير صادرات البلاد للصين والهند والدول الافريقية.

انتهى** 2018** 2344