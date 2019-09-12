السفير الإيراني يؤكد على ضرورة زيادة التجارة مع طاجيكستان

وأعلن السفير محمد تقي صابري، خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة في جمهورية طاجيكستان اليوم الخميس، عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل المعرفة والخبرات في مجال التعاون الاقتصادي إلى طاجيكستان.

بدوره دعا وزير الاقتصاد والتجارة في طاجيكستان "نعمت الله حكمت زاده" إلى توسيع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، مستشهداً بتاريخ الوجود النشط لرجال الأعمال الإيرانيين والناشطين الاقتصاديين في طاجيكستان على مدار العقود الماضية.

كما أكد الجانبان على أهمية دور الناشطين الاقتصاديين في القطاع الخاص، مؤكدين على ضرورة تسهيل المزيد من التجارة بين البلدين وإقامة روابط وثيقة بين الغرف التجارية.

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