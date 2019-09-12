العقوبات الأمريكية وسام على صدر المقاومة وقادتها

واكدت في بيان وصل مراسلنا انه لن تكون لهذا القرار أي قيمة ولا تأثير على المقاومة وقيادتها التي تدرك تماماً دور أمريكا القذر في حماية ودعم الإرهاب وتنظيمه.

واضاف البيان (إن الأخوين المجاهدين الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي للحركة والأخ القائد بهاء أبو العطا عضو المجلس العسكري لـ"سرايا القدس" يتشرفان بأداء دور مهم وواجب في مواجهة الإرهاب والعدوان المتمثل بالكيان الصهيوني الغاصب لأرضنا والمعتدي على شعبنا ومقدساتنا ، وإن طريقهما الجهادي متواصل رغم كل هذا الطغيان الصهيوأمريكي)

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